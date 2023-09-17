أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على قرية كليشتشفكا

المصدر: رويترز

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أعلن الجنرال ألكسندر سيرسكي قائد القوات البرية الأوكرانية اليوم الأحد إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على قرية كليشتشفكا في الشرق على الطرف الجنوبي من باخموت والتي أعلنت القوات الروسية السيطرة عليها في يناير .

وأكد وزير الشؤون الداخلية إيهور كليمينكو عبر تيليجرام استعادة القرية بعد قتال عنيف بمشاركة لواء الهجوم الموحد التابع للشرطة الوطنية ولواء الهجوم الثمانين المحمول جوا واللواء الهجومي الخامس.

تقع كليشتشفكا على بعد نحو تسعة كيلومترات جنوبي باخموت، وكان عدد سكانها قبل الحرب نحو 400 شخص، وهي أيضا على بعد عدة كيلومترات شمالي أندرييفكا التي استعادتها القوات الأوكرانية قبل أيام.

تعرضت القريتان لأضرار بالغة خلال القتال على مدى شهور حول باخموت.

ونشر مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك على تيليجرام اليوم الأحد صورة تظهر خمسة جنود أوكرانيين يحملون علمي أوكرانيا والجيش الأوكراني أمام مبنى تعرض لأضرار بالغة.

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