اجتماع محتمل بين الرئيسين الصيني والأمريكي على طاولة لقاء مستشاري الأمن القومي بالبلدين

المصدر: د ب أ

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اختتم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اجتماعات عقدها من نظيره الصيني وانغ يي اليوم الأحد في مالطا، حيث بحثا اجتماعا محتملا لرئيسى البلدين وقضايا أخرى في العلاقات بينهما، وفقا لمسؤول أمريكي.

وقد قام الرئيس الصين شي جينبينغ بتعيين وانغ وزيرا للخارجية بعدما أقال بشكل مفاجئ سلفه تشن غانغ، الذي لم يظهر بشكل علني لعدة أسابيع.

وجاء الاجتماع في وقت مهم في العلاقات الأمريكية الصينية، ومن المقرر أن يزور وانغ موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال الأسبوع الجاري، بينما يتوجه قادة دول العالم ومساعدوهم إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولن يحضر شي ووانغ هذه الاجتماعات، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن مع شي في وقت لاحق من العام الجاري عندما يستضيف قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في سان فرانسيسكو في نوفمبر المقبل.

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