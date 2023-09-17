روسيا: مسيرات أوكرانية استهدفت القرم وموسكو ومستودعاً للنفط

المصدر: رويترز

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قالت روسيا، إنها أحبطت هجوماً أوكرانياً منسقاً على شبه جزيرة القرم، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وإن طائرات مسيرة استهدفت أيضا موسكو مما أدى إلى تعطيل حركة الطيران في العاصمة، وتسبب هجوم بطائرات مسيرة في نشوب حريق بمستودع للنفط جنوب غرب البلاد.

وشنت أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية، سلسلة ضربات على أهداف عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم، بما في ذلك منشآت أسطول البحرية الروسية في البحر الأسود، سعياً لتقويض جهود موسكو الحربية في المنطقة الحيوية.

وتزايدت أيضا الهجمات في عمق روسيا، بعيدا عن الخطوط الأمامية للقتال، إذ قال رئيس بلدية موسكو، إنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين على الأقل في منطقة العاصمة في وقت مبكر من اليوم.

وحض أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن الأوكراني، في مقال رأي في وقت متأخر من مساء أمس السبت، حلفاء كييف على تسريع إمدادها بأسلحة، قائلاً إن هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب.

وكتب دانيلوف على موقع (أوكرينسكا برافدا) الإخباري على الإنترنت: على سبيل المثال، القضاء على الأسطول الروسي بالبحر الأسود كلياً أو جزئياً، وهي مهمة قابلة للتنفيذ، لابد وأنه سيسرع بشكل كبير بحث روسيا عن مخرج من الحرب الدائرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ما لا يقل عن ست طائرات مسيرة كانت تستهدف القرم من عدة اتجاهات.

وكتب رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، على تلغرام، أنه تم تدمير طائرة مسيرة فوق منطقة إيسترا وأخرى فوق منطقة رامنسكي بمنطقة موسكو، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار بسبب حطام الطائرتين المسيرتين.

وذكرت وكالات أنباء روسية رسمية أنه تم تأجيل ما لا يقل عن 30 رحلة جوية وإلغاء ست رحلات في مطارات موسكو الرئيسية، وهي خطوة معتادة تتخذها سلطات الطيران عند وقوع هجوم بطائرات مسيرة.

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