زلزال بقوة 5 درجات يضرب إندونيسيا

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر إقليم بابوا الغربية شرقي إندونيسيا اليوم الأحد، ولم ترد على الفور تقارير بشأن أضرار أو إصابات.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع في الساعة 04:17 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (2117 من مساء السبت بتوقيت جرينتش )وعلى بعد 84 كيلومترا شمال شرق مقاطعة تامبراو وعلى عمق 10 كيلومترات.

وذكرت الوكالة أنه ليس من المحتمل أن يتسبب الزلزال في حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

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