زعيم كوريا الشمالية يناقش تعزيز العلاقات مع وزير الدفاع الروسي

المصدر: رويترز

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ناقش مسائل عملية لتعزيز التعاون العسكري مع وزير الدفاع الروسي.

وخلال زيارته لروسيا، تفقد كيم القاذفات الاستراتيجية الروسية ذات القدرة النووية والصواريخ الفرط صوتية والسفن الحربية السبت برفقة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم وشويجو "تبادلا وجهات النظر البناءة بشأن القضايا العملية الناشئة في مواصلة تعزيز التنسيق الاستراتيجي والتكتيكي والتعاون والتبادل المتبادل بين القوات المسلحة للبلدين وفي مجالات الدفاع والأمن القوميين".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم قام أيضا بجولة في الأسطول الروسي في المحيط الهادي المجهز بغواصات نووية استراتيجية وسفن عسكرية أخرى، ونقلت عنه إشادته بالأسطول لمساهمته في السلام في المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت كوريا الشمالية أول "غواصة هجومية نووية تكتيكية" جاهزة للعمليات.

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