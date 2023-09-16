ترامب يشير إلى إمكانية اختياره امرأة نائبة له في الانتخابات

المصدر: د ب أ

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أشار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى أنه قد يختار امرأة كنائبة له إذا فاز بترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024.

وقال ترامب في مقتطفات من مقابلة مع برنامج "قابل الصحافة" على شبكة "إن بي سي" تذاع كاملة غدا الأحد: "يعجبني هذا المفهوم ، لكننا سنختار أفضل شخص ..لكنني أحب المفهوم ، نعم".

وأشاد ترامب، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري بفارق كبير، بحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم، التي أيدته الأسبوع الماضي في حفل لجمع التبرعات للحزب الجمهوري في ولايتها حيث رفع بعض الحاضرين لافتات مكتوب عليها "ترامب-نويم"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ترامب عن نويم: "بالتأكيد إنها واحدة من الذين سأضعهم في الاعتبار، أو لشيء آخر ربما"، ووصفها بأنها "حاكمة رائعة وعظيمة".

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