أوكرانيا تدمر دفاعات جوية في القرم

المصدر: رويترز

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أعلنت أوكرانيا، أمس، أنها هاجمت سفينتي دورية روسيتين، ودمرت نظاماً متطوراً للدفاع الجوي غربي شبه جزيرة القرم، في تصعيد لضرباتها لتحدي هيمنة موسكو في منطقة البحر الأسود.

وتأتي الهجمات غداة إعلان كييف أنها ألحقت أضراراً جسيمة بغواصة وسفينة إنزال روسيتين تخضعان لإصلاحات في هجوم صاروخي على حوض بناء السفن في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، مقر أسطول البحر الأسود الروسي.

وقال الجيش الأوكراني، في منشور على تطبيق «تيليغرام»، إنه أصاب سفينتي دورية روسيتين بجنوب غرب البحر الأسود، ما ألحق بهما أضراراً في هجوم صباحي.

وقال أندريه يوسوف، المسؤول في المخابرات العسكرية: «أصيبت (سيرجي) كوتوف»، وأعاد نشر مقطع مصور غير واضح سبق أن نشره وزير في الحكومة الأوكرانية على الإنترنت، وتظهر فيه، على ما يبدو، طائرات بحرية مسيَّرة وهي تهاجم سفينة في البحر.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الهجوم على السفينة سيرجي كوتوف في بيان صباحي، لكنها قالت إنها صدَّت الهجوم الذي شاركت فيه خمس طائرات بحرية مسيَّرة، ولم تأتِ على ذكر وقوع أضرار.

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