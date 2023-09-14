أوكرانيا تعلن إسقاط 17 مسيرة في هجوم روسي ليلي

المصدر: رويترز

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قالت أوكرانيا اليوم الخميس إنها أسقطت 17 من أصل 22 طائرة مسيرة روسية هاجمت أراضيها خلال الليل في جنوب ووسط وشمال البلاد.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية في منشور على تيليجرام "في مساء14 سبتمبر 2023، من الساعة التاسعة مساء حتى 2:30 صباحا، هاجم "الغزاة الروس" أوكرانيا بعدة مجموعات من الطائرات المسيرة من طراز شاهد-136 وشاهد-131 من ثلاثة اتجاهات".

وبعد أن سعت روسيا في البداية إلى ضرب الأهداف الأوكرانية بالصواريخ، زادت هذا العام من استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية إيرانية الصنع وهي رخيصة الثمن ويمكنها إرباك الدفاعات الجوية بحجمها الصغير وسرعتها المنخفضة.

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