انحسار مياه الفيضانات وتصاعد المخاوف من ظهور مزيد من الجثث في اليونان

المصدر: د ب أ

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أفادت وسائل إعلام يونانية بأن مياه الفيضانات التي ضربت وسط البلاد وتسببت في تشريد الآلاف، استمرت في الانحسار اليوم الثلاثاء ، وأبدت السلطات مخاوفها من العثور على مزيد من الجثث مع انخفاض منسوب المياه.

وقالت صحيفة كاثيميريني، إن مستوى نهر بينيوس يبلغ الآن نحو 8 أمتار، أي أقل من أعلى مستوى له وهو 10 أمتار.

وأضاف تقرير الصحيفة ، أن هناك مخاوف من العثور على المزيد من الضحايا مع تراجع المياه. وقالت إن حجم الدمار الفادح بدأ يظهر رويدا رويدا.

وينبغي الآن تجميع الآلاف من جثث الحيوانات النافقة وحرقها بسرعة بسبب الخطر الشديد لانتشار الأوبئة.

ووفقا لتقديرات الخبراء، من المرجح أن تصل قيمة الأضرار إلى المليارات.

ويعتزم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في ستراسبورج في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لبحث مساعدات الاتحاد الأوروبي لاحتواء الكارثة.

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