محاكمة جندي بريطاني سابق بتهمة الهرب من السجن

المصدر: رويترز

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مثُل جندي بريطاني سابق، متهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب وانتهاك قانون الأسرار الرسمية، أمام المحكمة، اليوم، بتهمة الخروج من السجن والهرب الأسبوع الماضي.

ويقول المدعون إن دانييل عابد خليفة (21 عاماً) فر، يوم الأربعاء، من سجن واندسوورث في لندن، حيث كان محتجزاً قبل محاكمته عن الجرائم الأخرى، عبر ربط نفسه أسفل شاحنة لتوصيل الطعام، مستخدماً أربطة بدائية ربما تكون مصنوعة من ملاءات الأسرة.

وأدى فراره إلى انطلاق مطاردة في أنحاء البلاد استمرت أربعة أيام، وانتهت يوم السبت بإعلان قيام شرطي يرتدي زياً مدنياً إعادة القبض عليه غرب لندن أثناء ركوب دراجة بجانب قناة.

ومثُل خليفة، الذي كان يرتدي قميصاً رمادياً وسروالاً رياضياً، أمام محكمة وستمنستر في لندن اليوم، لمواجهة تهمة «الهرب من الحجز القانوني».

وتحدث فقط لتأكيد اسمه وعمره بينما كان محاطاً باثنين من رجال الشرطة في قفص الاتهام.

وقال محامي خليفة إنه لا يوجد ما يشير إلى كيفية قيامه بالمرافعة في هذه المرحلة. وتم حبس خليفة حتى جلسة الاستماع التالية في أولد بيلي بلندن يوم 29 سبتمبر.

ويواجه خليفة بالفعل تهمة الحصول أو محاولة الحصول على معلومات حول القوات المسلحة، من المحتمل أن تكون مفيدة لشخص يعد للقيام بعمل إرهابي، أثناء وجوده في ثكنات بوسط إنجلترا في عام 2021.

كما أنه متهم بفبركة خدعة وجود قنبلة من خلال وضع ثلاث عبوات بها أسلاك على مكتب والحصول على معلومات قد تكون «مفيدة للعدو بشكل مباشر أو غير مباشر».

ومن المقرر أن تتم محاكمته بهذه التهم في محكمة وولويتش كراون في 13 نوفمبر تشرين الثاني.

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