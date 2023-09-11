أوكرانيا تعلن استعادة المزيد من الأراضي في الشرق والجنوب

المصدر: رويترز

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أعلنت أوكرانيا اليوم الاثنين أن قواتها استعادت المزيد من الأراضي على الجبهتين الشرقية والجنوبية في إطار هجومها المضاد على القوات الروسية.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع إن القوات الأوكرانية استعادت قرابة كيلومترين مربعين من الأراضي الأسبوع الماضي في محيط مدينة باخموت التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو بعد أشهر من القتال الشرس.

وصرحت ماليار للتلفزيون الأوكراني بأن القوات سيطرت على جزء من قرية أوبيتني جنوب مدينة أفدييفكا وحققت "نجاحا جزئيا" بالقرب من قرية نوفومايورسكي في منطقة دونيتسك بشرق البلاد.

وقالت ماليار "كانت هناك تحركات قرب أوبيتني، وسيطرت قوات الدفاع (الأوكرانية) على جزء من هذه القرية الصغيرة".

وأشارت أيضا إلى تحقيق "بعض النجاح" بالقرب من أندرييفكا وكليشيفكا، وهي قرية تقع على مرتفعات جنوب باخموت وتعد ضرورية لتأمين السيطرة على المدينة.

وأضافت ماليار أن القوات الأوكرانية حررت 49 كيلومتراً مربعاً بالقرب من باخموت منذ بدء هجومها المضاد قبل ثلاثة أشهر.

وتابعت ماليار أن قوات بلادها استعادت السيطرة الأسبوع الماضي على 1.5 كيلومتر في الجنوب حيث تحاول القوات الأوكرانية التقدم باتجاه بحر آزوف سعيا لشق صف القوات الروسية.

وقالت إن القوات الأوكرانية حققت نجاحات جنوب قرى روبوتين وغرب فيربوف في منطقة زابوريجيا.

واستعادت كييف قرى ومناطق سكنية في هجومها المستمر منذ ثلاثة أشهر، لكن حقول الألغام والخنادق الروسية الكبيرة تعيق جنودها.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير، ولم تؤكد روسيا التقدم الأوكراني.

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