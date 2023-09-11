بايدن: تحدثت مع "الرجل الثاني" في الصين على هامش قمة نيودلهي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأحد إنه تبادل الرؤى مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

يشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج لم يتوجه إلى الهند وأناب عنه لي.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي يوم الأحد: "التقيت بالرجل الذي يحل في المرتبة الثانية بعد [شي]... في الهند اليوم".

وكانت آخر مرة يلتقي فيها بايدن بشي بشكل شخصي على هامش قمة مجموعة العشرين العام الماضي في بالي.

وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أن تؤدي الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الصين إلى أن تقوم بغزو تايوان، قال بايدن إنه يعتقد أن "العكس" هو الصحيح.

وتابع "لا أعتقد أن افتقار الصين إلى النمو سوف يدفعها إلى غزو تايوان. وفي واقع الأمر، على العكس من ذلك... ربما لا تمتلك... نفس القدرة التي كانت لديها من قبل".

وشدد بايدن على أن واشنطن ليس لديها أي نية "لإلحاق الضرر بالصين، بكل صدق. سنكون جميعا في وضع أفضل إذا كان أداء الصين جيدا... إذا كان أداء الصين جيدا وفقا للقواعد الدولية".

وتوجه بايدن إلى هانوي عقب قمة الهند لتعزيز العلاقات مع فيتنام وسط جهود لمواجهة نفوذ الصين في المنطقة.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشدة بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك دعم الصين للحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديدات بكين ضد تايوان والنزاعات التجارية المستمرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز