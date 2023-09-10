أردوغان : أي صفقة حبوب تؤدي إلى عزل روسيا لن تكون مستدامة

المصدر: د ب أ

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حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من عزل روسيا في المناقشات حول وضع نسخة جديدة من اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال أردوغان للصحفيين بعد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي اليوم الأحد إن "عملية تستبعد روسيا فيما يتعلق بقضية الحبوب من غير المرجح أن تكون مستدامة".

وكان الرئيس التركى يشير إلى محاولات إحياء الاتفاق الذي يسمح بالمرور الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والذي ألغته روسيا مطالبة بتخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليها لتمكينها من تصدير سلعها.

وتم التوصل إلى الاتفاق الأصلي بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في الصيف الماضي.

وتتزايد المخاوف من أنه إذا لم يتم تجديده فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

وذكر أردوغان أن تركيا تواصل جهودها للوساطة، مضيفا أن الاستئناف أمر ممكن تماما ولكنه أشار إلى المطالب التي أعلنتها روسيا.

وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو الماضى لتنهى بذلك المرور الآمن للحبوب الأوكرانية من موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني ( يوجنى سابقا ) وهى موانىء مطلة على البحر الأسود .

وتضمنت الصفقة الأصلية اتفاقا مع روسيا لتسهيل تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية.

وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس التركى في أوائل سبتمبر الجارى أنه لا يريد العودة إلى اتفاق الحبوب مع أوكرانيا حتى يتم تلبية جميع المطالب الروسية.

وتسعى موسكو إلى تخفيف العقوبات الغربية على المدفوعات والخدمات اللوجستية وتأمين عمليات الشحن.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أيضا إلى حرصه على إحياء الاتفاق من خلال تقديم تنازلات معينة لموسكو.



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