ماذا قال المستشار الألماني شولتس عن عصابة عينه في قمة العشرين؟

المصدر: د ب أ

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صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن العصابة التي يضعها على عينه اليمنى قوبلت بشكل جيد خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين الراهنة في العاصمة الهندية نيودلهي.

وفي مقابلة مع تلفزيون صحيفة "فيلت" الألمانية، قال شولتس اليوم الأحد:" الجميع رأى أنها تبدو جيدة للغاية. كان معظمهم متعاطفا وتمنى لي الشفاء العاجل".

وكانت وسائل الإعلام الهندية تحدثت باستفاضة عن مظهر القراصنة الذي ظهر به المستشار الألماني خلال اللقاء الدولي.

وفي مقابلة أخرى مع محطة بروزيبن/سات 1، قال شولتس إنه سيخلع العصابة مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير مشيرا إلى أن هذا سيكون قبل رحلته المزمعة إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعتزم شولتس خلال فعاليات الجمعية في الفترة بين 17 و20 من سبتمبر الجاري إلقاء كلمة أمام الجمعية والمشاركة في جلسة لمجلس الأمن الدولي عن الحرب الروسية على أوكرانيا وفي قمة بخصوص المناخ.

كان شولتس 65 عاما سقط خلال ممارسته رياضة الركض قبل أسبوع، وكانت صحيفة "بيلد" كتبت أنه يُعْتَقد أن الحادثة وقعت على الخط الرئيسي الذي يمارس فيه المستشار رياضة الركض بجوار مسكنه في مدينة بوتسدام حيث تعثر ولم يتمكن من أن يسند نفسه في الوقت المناسب ولهذا السبب وقع على وجهه.

ويرافق شولتس خلال ممارسة الركض دائما حراس شخصيون قدموا له العون على الفور.



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