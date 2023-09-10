ميانمار تتسلّم أول شحنة من مقاتلات "سو-30" الروسية

المصدر: رويترز

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قال وزير التجارة بميانمار، تشارلي ثان، إن بلاده تلقت أول شحنة من مقاتلات روسية من طراز سو-30 تضم طائرتين. وقال ثان في تصريحات لوكالة الإعلام الروسية على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "تم بالفعل تسليم طائرتين".

ويهدف المنتدى الروسي السنوي إلى تطوير التعاون الاقتصادي في المنطقة وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ويبدأ اليوم الأحد في مدينة فلاديفوستوك الساحلية.

وأشارت الوكالة، إلى أن روسيا وميانمار وقعتا عقداً في سبتمبر 2022 لتسليم ست مقاتلات من طراز سو-30إس.إم.إي.

وعلى نحو منفصل، قال ثان لوكالة أنباء تاس الروسية الرسمية، إنه سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية في المنتدى الاقتصادي الشرقي، منها اتفاقيات بشأن تطوير السياحة بين البلدين.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق. وتحذر الولايات المتحدة من أن دعم روسيا للحكام في ميانمار غير مقبول ويسهم في زعزعة الاستقرار، إذ تساعد إمداداتها من الأسلحة في تأجيج الصراع الذي أصبح كارثة على البلاد.

وزار وزير الدفاع الروسي وكبير الدبلوماسيين ميانمار، في حين زار رئيس المجلس العسكري مين أونج هلاينج روسيا عدة مرات منذ 2021 وحصل على الدكتوراه الفخرية.

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