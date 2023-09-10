زعيما اليابان والهند يتفقان على توسيع التعاون

المصدر: د ب أ

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اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع نظيره الهندي ناريندرا مودي يوم السبت على توسيع التعاون بين بلديهما في عدة مجالات، والتي من بينها الفضاء والتكنولوجيات الحديثة.

وقالت الحكومة اليابانية إن كيشيدا رحب، خلال الاجتماع الذي عقد على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، بالإنجاز الذي حققته الهند مؤخرا بالهبوط الناجح على سطح القمر من خلال مهمة استكشاف القمر تشاندرايان-3، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

ومع الوضع في الاعتبار الحرب في أوكرانيا وتزايد العداء العسكري الصيني، أكد كيشيدا ومودي على أهمية الحفاظ على نظام دولي حر ومفتوح يقوم على سيادة القانون.

كما التقى كيشيدا ، يوم السبت، بشكل منفصل مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز لإجراء محادثات ثنائية، حيث أوضح لهما كيشيدا مسألة إطلاق اليابان للمياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المنكوبة إلى البحر، والتي بدأت في 24 أغسطس الماضي.

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