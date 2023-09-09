ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين إلى اليونان من تركيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع عدد المهاجرين الذي يحاولون الوصول إلى اليونان من تركيا بشكل حاد، حيث تم اعتقال أكثر من 400 شخص خلال الأيام الأربعة الماضية، حسبما قال خفر السواحل اليوناني.

ويوم الجمعة، اعتقل خفر السواحل اليوناني 129 مهاجرا سافروا من الساحل التركي إلى جزيرتي فارماكونيسي وساموس اليونانيتين.

ويوم الأربعاء، أعلن خفر السواحل في مدينة بيرايوس عن اعتقال 154 مهاجرا، وتم الإبلاغ عن فقدان امرأة واحدة.

وأفادت وزارة الهجرة اليونانية بأن هناك 9249 شخصا يعيشون في مخيمات المهاجرين في جزر ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس حتى 5 سبتمبر.

وفي نهاية يونيو، كان العدد 4 آلاف. وتبلغ السعة الإجمالية لمخيمات المهاجرين 15 ألف مهاجر.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين في اليونان هذا العام ارتفع مقارنة بالعام الماضي. وكشف تقرير عن أن 18 ألفا و594 شخصا وصلوا إلى اليونان من تركيا عن طريق البر أو البحر حتى 31 أغسطس الماضي، وهو نفس العدد تقريبا الذي وصل إلى اليونان بشكل غير قانوني في العام الماضي بأكمله، والذي بلغ 18 ألفا و700 شخص.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز