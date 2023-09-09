تراجع معدل التضخم في المجر إلى أقل مستوياته منذ عام

المصدر: د ب أ

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تراجع معدل التضخم في المجر خلال الشهر الماضي للمرة السابعة على التوالي ليصل إلى أقل مستوياته منذ عام، مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء.

وذكر مكتب الإحصاء المركزي أن معدل التضخم تراجع خلال أغسطس الماضي إلى 4ر16% سنويا مقابل 6ر17% في يوليو الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ سجل 6ر15% في أغسطس من العام الماضي.

في الوقت نفسه جاء معدل التضخم أعلى قليلا من متوسط توقعات المحللين وكان 2ر16% وأعلى كثيرا من النطاق المستهدف بالنسبة للبنك المركزي المجري ويتراوح بين 2 و4%.

ويتوقع البنك المركزي تراجع التضخم إلى أقل من 10% خلال الخريف الحالي على أن يعود إلى النطاق المستهدف في أوائل 2025.

وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء إلى 2ر15% خلال الشهر الماضي مقابل 5ر17% خلال الشهر السابق، في حين كانت التوقعات 9ر15%.

جاء تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في المجر مدفوعا بتراجع أسعار الأغذية المصنعة حيث سجلت زيادة بنسبة 5ر19% سنويا في الشهر الماضي مقابل 1ر23% في الشهر السابق.

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