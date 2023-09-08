أوكرانيا ترفض جهود الفاتيكان في إنهاء الحرب

المصدر: د ب أ

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أعربت أوكرانيا عن رفضها الجهود المبذولة من الفاتيكان في إنهاء الحرب بين موسكو وكييف.

ورفض ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جهود الوساطة التي تبذلها الكنيسة الكاثوليكية بين أوكرانيا وروسيا.

ووصف بودولياك، اليوم، على قناة 24 الإخبارية، البابا فرنسيس بأنه «مؤيد لروسيا».

وتحاول الفاتيكان منذ أشهر بدء محادثات بين البلدين بمساعدة مستشار خاص.

وكان بودولياك يشير إلى خطاب البابا بالفيديو للشباب الروسي في نهاية شهر أغسطس عندما تحدث عن «روسيا الأم العظيمة».

وقال مستشار زيلينسكي: «من غير المنطقي الحديث عن وسيط تحت اسم بابا روما عندما يتخذ موقفاً مؤيداً لروسيا واضحاً لكل شخص».

وذكر أن ذلك كان له تأثير «سلبي للغاية» على الحرب، مضيفاً: «لم نحصل من الفاتيكان على تقييم عادل لهذه الحرب ونموذج سلوكي».

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