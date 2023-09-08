بسبب كوفيد.. قمة العشرين بحضور بايدن وغياب سانشيز

المصدر: د ب أ

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تحكَّم فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في قرار بعض الزعماء حضور قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد مطلع الأسبوع في الهند.

فقد جاءت، أمس، نتيجة اختبار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بكوفيد-19، سلبية، ما يسمح له بالمشاركة في القمة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن البيت الأبيض أعلن نتيجة الاختبار السلبية الأحدث قبل ساعات من الموعد المقرر لمغادرة بايدن واشنطن متجهاً إلى نيودلهي.

وكانت نتيجة اختبار السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، قد جاءت إيجابية بكوفيد-19 في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولكنها لا تعاني إلا أعراضاً طفيفة فقط، وقال مكتبها إن نتيجة اختبارها جاءت سلبية أيضاً أمس.

وأثارت نتيجتها الإيجابية تساؤلات عما إذا كان الرئيس قد تعرَّض للعدوى وقد يضطر إلى إلغاء سفره، غير أن نتيجة اختبار بايدن جاءت سلبية الاثنين الماضي وفي الأيام التالية من هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، أصيب رئيس الوزراء الإسباني المؤقت بيدرو سانشيز، أمس، بفيروس كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي سيمنعه من حضور القمة.

وقال سانشيز، في تدوينة له أمس على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «بعد ظهر اليوم، ثبتت إصابتي بكوفيد»، مؤكداً أنه لن يستطيع السفر إلى نيودلهي لحضور قمة «جي 20».

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني، الذي يبلغ من العمر 51 عاماً: «إنني بخير».

وأوضح أن كلاً من النائبة الأولى لرئيس الحكومة وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينيو، ووزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، سيمثلان إسبانيا في القمة التي ستنعقد يومي السبت والأحد.

الجدير بالذكر أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا آخذة في الارتفاع بصورة طفيفة، كما أن معظم الإصابات خفيفة بسبب ارتفاع معدلات التطعيم، وعليه فإنه من غير المفترض ألَّا يتم اكتشافها.

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