الكرملين: روسيا تعتزم تطوير علاقاتها مع كوريا الشمالية

المصدر: د ب أ

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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين، إن روسيا تعتزم تطوير علاقاتها مع كوريا الشمالية بغض النظر عما قد تعتقده الدول الأخرى.

وأضاف بيسكوف "لدينا علاقاتنا الخاصة مع بيونغ يانغ. ونقدر هذه العلاقات لأن كوريا الشمالية هي جارتنا، وسنواصل بالطبع تطوير العلاقات معها بغض النظر عن رأي الدول الأخرى"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وكان بيسكوف يعلق على أحد المزاعم الأخيرة من جانب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بشأن اعتزام كوريا الشمالية تزويد روسيا بالأسلحة.

ورفض بيسكوف مجددا الإفصاح عما إذا كان من المتوقع أن يزور رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون روسيا.

وقال المتحدث "ليس لدينا ما نقوله بشأن هذه المسألة. ومثلما لم يكن لدينا ما نقوله من قبل، ليس لدينا ما نقوله الآن".

وفي سبتمبر، رفض بيسكوف أيضا التعليق على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية زعم أن رئيس كوريا الشمالية سيزور روسيا قريبا.

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