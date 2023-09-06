محكمة أوروبية ترفض دعوى عائلة سورية ضد وكالة الحدود الأوروبية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفضت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قضية رفعتها عائلة سورية ضد وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" مطالبة بتعويضات بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

ورفعت القضية عائلة مكونة من ستة أفراد تم ترحيلهم من اليونان إلى تركيا في أكتوبر 2016 على متن رحلة رتبتها وكالة فرونتكس.

وقالت الأسرة، التي تعيش الآن في العراق، إن وكالة فرونتكس تصرفت بشكل غير قانوني، حيث كان ينبغي النظر في طلب اللجوء الخاص بهم قبل إخراجهم من الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، قضت المحكمة بأنه لا يمكن تحميل فرونتكس المسؤولية عن الأضرار المتعلقة بترحيل الأسرة إلى تركيا، لأن الوكالة لا تملك سلطة تقييم قرارات العودة من قبل الدول الأعضاء أو طلبات اللجوء، حسبما ذكر بيان صحفي.

وقالت المحكمة إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي وحدها "المختصة بتقييم مزايا قرارات العودة ومراجعة طلبات الحماية الدولية".

ويمكن استئناف الحكم الذي صدر اليوم الأربعاء أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية.

اقرأ أيضا:

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز