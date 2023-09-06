رئيسة تايوان تزور آخر دولة أفريقية ما زالت تعترف بها

المصدر: د ب أ

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بدأت رئيسة تايوان تساي إنج وين، زيارة دولة إلى مملكة إيسواتيني، بمناسبة مرور 55 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع آخر دولة أفريقية متبقية تعترف بسيادة تايوان التي تطالب بها الصين.

وقالت تساي، لدى مغادرتها تايبيه في زيارة تستغرق أربعة أيام، "مملكة إيسواتيني هي حليفنا المخلص في أفريقيا"، بحسب بوابة "أفريقيا تايمز".

وأضافت تساي "لم تدافع إيسواتيني منذ فترة طويلة عن تايوان على الساحة الدولية فحسب، بل زار الملك مسواتي الثالث تايوان 18 مرة، منذ اعتلائه العرش في عام 1986، مما يعكس الصداقة العميقة بين بلدينا."

وكان في استقبال تساي رئيس وزراء إيسواتيني كليوباس سيفو دلاميني لدى وصولها إلى المطار.

ومن جانبه أصدر حزب "التحالف الديمقراطي" المعارض في جنوب أفريقيا بيانا قال فيه أنه أيضا يدعم تايوان.

ورحب زعيم حزب "التحالف الديمقراطي" المعارض في جنوب أفريقيا جون ستينهاوزن برئيسة تايوان في القارة الأفريقية، رغم تبني بلاده لمبدأ "صين واحدة".

وقد أكدت جنوب أفريقيا موقفها خلال استضافتها قمة مجموعة بريكس الأخيرة في أغسطس الماضي.

وقال ستينهاوزن "من المشجع أن نرى أعضاء آخرين في "الجماعة التنموية للجنوب الأفريقي" يفتحون أبوابهم أمام تايوان".

وأضاف ستينهاوزن "يظل حزب التحالف الديمقراطي حليفا لتايوان... ونتطلع إلى الترحيب بكم في جنوب أفريقيا في المستقبل القريب."

ولم تتحدث المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج عن الزيارة، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، لكنها تحدثت عن جهود تايوان للحفاظ على وجود مستقل لها في الأمم المتحدة بدعم من دول أخرى.

وقالت ماو نينج "أي مسألة تتعلق بمشاركة منطقة تايوان في أنشطة المنظمات الدولية يجب معالجتها في إطار مبدأ صين واحدة".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية "ليس لدى تايوان أي أساس أو سبب أو حق للانضمام إلى الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية التي تتطلب إقامة دولة".

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