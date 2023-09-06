بلينكن يصل إلى أوكرانيا في زيارة لم يُعلن عنها من قبل

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف اليوم الأربعاء في بادرة دعم مع دخول الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على القوات الروسية شهره الرابع دون تحقيق مكاسب كبيرة.

وتستغرق زيارة بلينكن يومين، حيث سيقضي الليل في أوكرانيا للمرة الأولى منذ ما قبل الحرب في فبراير 2022.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي إن بلينكن سيعلن على الأرجح عن حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار.

وقال المسؤول إن من المتوقع أن يلتقي بلينكن، في أول زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي كبير لكييف منذ بداية الهجوم الأوكراني المضاد، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا وبمسؤولين كبار آخرين وشخصيات من المجتمع المدني.

ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم القول إن الهجوم المضاد بطيء وتعرقله تكتيكات ضعيفة، وهي انتقادات أغضبت مسؤولين أوكرانيين ودفعت كوليبا للرد عليهم بالقول "اخرسوا".

واستعادت أوكرانيا أكثر من عشرة قرى وتجمعات سكنية صغيرة لكن تقدم جنودها في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا أبطأته حقول الألغام والخنادق المحفورة لعدة كيلومترات.

والتزم مسؤولون أمريكيون الحذر فيما يتعلق بالانتقاد العلني لأساليب الجيش الأوكراني وقالوا الأسبوع الماضي إنهم رصدوا تقدما أوكرانيا ملحوظا في الساعات الاثنين والسبعين الماضية في جنوب شرق البلاد.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن واشنطن تود أن تجري مناقشة بشأن سير الهجوم مع الأوكرانيين وتقييم احتياجات ميدان المعركة إضافة إلى أي خطوات ربما تكون مطلوبة لتعزيز أمن الطاقة في أوكرانيا قبل شهور الشتاء.

وأضاف "أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية هو أن نحصل على تقييم حقيقي من الأوكرانيين أنفسهم... نريد أن نرى ونسمع كيف يعتزمون المضي قدما في الأسابيع المقبلة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز