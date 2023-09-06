قائد القوات البرية الأوكرانية: الوضع لا يزال صعبا على الجبهة الشرقية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال أولكسندر سيرسكي قائد القوات البرية الأوكرانية اليوم الأربعاء إن الوضع على الجبهة الشرقية لا يزال صعبا وإن المهمة الرئيسية للقوات هي تحصين الدفاعات والحيلولة دون خسارة المعاقل.

ونقلت القوات البرية عن سيرسكي قوله عبر تيليجرام "لا يزال العدو متشبثا بخططه للوصول إلى حدود منطقتي دونتسك ولوجانسك".

وأضاف "مهمتنا الرئيسية هي تحصين دفاعاتنا حتى نتجنب خسارة معاقلنا ومواقعنا في اتجاهي كوبيانسك وليمانسك، وكذلك المضي قدما بنجاح والوصول إلى الخطوط المستهدفة في اتجاه باخموت".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز