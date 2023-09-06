الجيش الأوكراني: أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد هجوم جوي فوق كييف

المصدر: رويترز

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قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تيليجرام إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على كييف في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في البلاد جميع الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها.

وسمع شهود من رويترز عدة انفجارات بدا أنها نشر لأنظمة دفاع جوي في حوالي الساعة 0550 صباحا بالتوقيت المحلي (0250 بتوقيت جرينتش) عندما كانت هناك إنذارات في أوكرانيا بأكملها من الغارات الجوية قبل سحبها بعد ذلك بنحو ساعة.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف عبر تيليجرام "هجوم صاروخي آخر للعدو على مدينة مسالمة بهدف قتل سكان مدنيين وتدمير البنية التحتية".

وأضاف أنه بحسب المعلومات الأولية، لم يحدث أي دمار في كييف ولم تقع خسائر بشرية.

وحجم الهجوم الذي قال بوبكو إنه استخدم صواريخ من أنواع مختلفة غير معروف بعد.

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