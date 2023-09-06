حرس الحدود الأوكراني يمنع أكثر من 20 ألف مجند من الفرار

المصدر: د ب أ

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منع حرس الحدود الأوكراني أكثر من 20 ألف مجند من الفرار، منذ بدء الحرب واقبل أكثر من 18 شهرا.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود أندريه ديمشينكو لبرنامج إخباري تلفزيوني الثلاثاء: "احتجز حرس الحدود حوالي 14 ألفا و600 شخص في المجموع، يحاولون مغادرة أوكرانيا بشكل غير قانوني منذ 24 فبراير من العام الماضي".

ويحاول العديد من الأوكرانيين تجنب الخدمة العسكرية.

وأضاف أنه تم القبض على الهاربين على "الحدود الخضراء" خاصة مع رومانيا ومولدوفا. وتابع: "نتحدث بشكل أساسي عن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما".

بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على حوالي 6200 رجل وبحوزتهم تصاريح خروج مزورة.

وكانت السلطات قد ذكرت بالفعل أن ما لا يقل عن 19 رجلا غرقوا في نهر تيسا المتاخم لرومانيا والمجر. كما تجمد العديد منهم حتى الموت أثناء فرارهم عبر جبال الكاربات.

وفي بداية الحرب، أمرت أوكرانيا بتعبئة عامة مع حظر على مغادرة الرجال المجندين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما.

ووفقا لوكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، فإن أكثر من 650 ألف رجل أوكراني تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما مسجلون كلاجئين في دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين.

ويزدهر بيع وثائق الإعفاء من الخدمة العسكرية في أوكرانيا. وبعد موجة من المداهمات التي أمر بها الرئيس فولوديمير زيلينسكي مع اعتقالات في مكاتب التجنيد، أصبح سعر هذه الأوراق الآن أكثر من 10 آلاف يورو (10 آلاف و721 دولارا)، وفقا لمصادر قضائية.

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