كوريا الشمالية تجري تدريبات على محاكاة "هجوم نووي تكتيكي"

المصدر: د ب أ

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أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم الأحد، بأن كوريا الشمالية أجرت تدريبات على "محاكاة هجوم نووي تكتيكي"، وذلك بعد يوم واحد من إطلاق بيونغ يانغ صواريخ كروز في أعقاب مناورات مشتركة كبيرة بين سيئول وواشنطن.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قولها يوم السبت، إن الشمال أطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر في حوالي الساعة الرابعة صباحا. وجاء الإطلاق بعد يومين من اختتام الحلفاء مناورات "درع الحرية أولتشي" التي استمرت 11 يوما والتي نددت بها بيونغ يانغ باعتبارها "بروفة" لغزو أراضيها.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأحد ، "جرت تدريبات على إطلاق النار لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي فجر 2 سبتمبر لتحذير الأعداء من الخطر الفعلي للحرب النووية " ، وأضافت أنه "تم إطلاق صاروخين استراتيجيين طويلي المدى محملين برؤوس حربية نووية وهمية".

وزعمت كوريا الشمالية أنه تم تنفيذ "مهمة الضربة النووية بنجاح"، حيث حلقت الصواريخ لمسافة 1500 كيلومتر ، وانفجرت على ارتفاع محدد مسبقا يبلغ 150 مترا فوق الهدف.

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