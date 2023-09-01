الاستخبارات البريطانية: موسكو تعزز الدفاعات عند جسر القرم

المصدر: د ب أ

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أكد خبراء الاستخبارات البريطانية اليوم الجمعة، أن موسكو تقوم بتعزيز التدابير الدفاعية حول الجسر الإستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم وذلك في مواجهة الهجمات الأخيرة.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها اليومي عن الحرب في أوكرانيا بأن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أن موسكو نصبت حاجزا من السفن المغمورة جزئيا كخط دفاع ضد هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وكتبت وزارة الدفاع عبر منصة "إكس" (توتير سابقا) أن القوات الروسية "تستعين بمجموعة من الدفاعات مثل مولدات الدخان والحواجز المقامة تحت المياه، إلى جانب تدابير دفاعية نشطة مثل أنظمة الدفاع الجوي، لتعزيز مراقبة معابر المياه وتقليل حجم الأضرار من الهجمات المستقبلية".

وأضافت: "يشمل هذا العديد من السفن التي تبعد مسافة 160 مترا عن بعضها، عند الطرف الجنوبي من الجسر".

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