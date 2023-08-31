بيونغ يانغ تجري تدريباً على محو مواقع في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

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أجرت كوريا الشمالية تدريباً على محو مواقع ضمن حدود جارتها الجنوبية.

وأعلنت بيونغ يانغ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن ما تم إجراؤه كان عبارة عن تدريبات تكتيكية على ضربة نووية تحاكي محو مواقع رئيسة في كوريا الجنوبية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة «يونهاب» للأنباء.

وشملت التدريبات الجيش بكامله، حيث زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مركز قيادة الجيش، رداً على التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وزار كيم مركز قيادة التدريب، التابع لهيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، أمس، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقالت الوكالة: «تهدف التدريبات إلى السماح لجميع الضباط وأقسام الأركان في الجيش بكامله بالاستعداد الكامل للحرب، وأن تكون لديهم قدرة عسكرية قوية على الرد».

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