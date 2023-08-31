زيلينسكي يعلن عن إجراءات صارمة ضد فساد التجنيد

المصدر: د ب أ

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اعتزامه اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد في تجنيد الرجال للخدمة العسكرية.

وأوضح زيلينسكي، في خطابه المسائي بالفيديو أمس، أنه بعد مناقشات أجراها مجلس الأمن في وقت سابق، سيتم التحقيق في جميع حالات مشروع الإعفاءات لعدم اللياقة المزعومة للخدمة منذ بداية الحرب، مؤكداً وجود شكوك في دفع رشاوى.

وقال إنه تم دفع ما بين ثلاثة آلاف إلى 15 ألف دولار كرشاوى للإعفاء من الخدمة العسكرية.

وأضاف أنه يتم إجراء فحوص منفصلة إذا غادر شخص ما البلاد بعد قرار مشبوه من قِبل الجهات المسؤولة.

ويُعَدُّ جميع الرجال في أوكرانيا ملزمين بأداء الخدمة العسكرية خلال تلك المرحلة التي تشهد حرباً بين روسيا وأوكرانيا.

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