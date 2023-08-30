رئيس وزراء المجر: عودة ترامب للرئاسة ستنهي الحرب في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقيادة الولايات المتحدة هي وحدها التي يمكن أن تنهي الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أوربان، خلال مقابلة أجراها اليوم في بودابست، مع المذيع السابق لشبكة «فوكس نيوز» تراكر كارلسون ونُشرت على منصة «إكس»، أن الخطوة التي كان سيقدم عليها لو كان رئيساً لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أو في مكان الرئيس الأمريكي جو بايدن هي دعوة ترامب إلى العودة.

وقال إن عودة ترامب هي الوسيلة الوحيدة للخروج من هذا الوضع، واصفاً الرئيس الأمريكي السابق بأنه «الرجل الوحيد الذي يمكن أن ينقذ العالم الغربي».

وأضاف أن ترامب انتهج خلال رئاسته من عام 2017 حتى 2021 أفضل سياسة خارجية في العقود الحديثة، مشيراً إلى أنه لم يبدأ أي حروب جديدة وتعامل مع الكوريين الشماليين وروسيا وحتى الصينيين بلطف.

ورأى أنه لو كان ترامب في السلطة في الولايات المتحدة في شهر فبراير عام 2022، لما كانت روسيا قد هاجمت أوكرانيا في الأساس.

الجدير بالذكر أن أوربان يحتفظ بعلاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وساند بفتور عقوبات الغرب ضد موسكو، وغالباً يخفف حدة قرارات الاتحاد الأوروبي الخاصة بفرض عقوبات من خلال التهديد باستخدام حق النقض (الفيتو).

وسيتم انتخاب رئيس أمريكي جديد في بداية شهر نوفمبر العام المقبل، ويرغب ترامب في خوض الانتخابات الرئاسية عن الجمهوريين.

وحتى الآن يتقدم ترامب بفارق كبير في استطلاعات الرأي على كل المرشحين الجمهوريين الآخرين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية.

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