موسكو: اشتعال النيران في طائرات نقل عسكرية بمطار بسكوف

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، اشتعال النيران في طائرات نقل عسكرية خلال الهجوم الذي تعرض له مطار بسكوف الروسي بطائرات مسيرة.

وقالت الوزارة في بيان إنها تلقت بلاغا عن حريق طائرات نقل عسكرية من طراز إليوشن-76 في بسكوف، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة بحسب البيان، أنه تم الدفع بـ 21 عربة و65 شخصا للسيطرة على الحريق الذي اندلع في الطائرات.

وكان حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، قد أعلن، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطار بسكوف لحين تفقد طبيعة الأضرار المحتملة التي أصابت مدرج الطائرات، جراء الهجوم الذي تعرض له المطار بطائرات مسيرة.

وقال فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلجرام: "تقرر إلغاء جميع الرحلات الجوية ليوم 30 أغسطس، لحين تفقد طبيعة الأضرار المحتملة التي أصابت مدرج الطائرات".

وأضاف فيديرنيكوف أنه "وفقا للمعلومات الأولية لم يتعرض المطار لأضرار كبيرة وإذا كان كل شيء على ما يرام فسيتم استئناف الرحلات الجوية يوم الخميس".

وفي وقت سابق، أعلن فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة.

وأوضح فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: "أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات".

وأضاف فيديرنيكوف أن العمل جار لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار، مشيرا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلا عن الهجوم لاحقا.

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