كوريا الجنوبية تزيد مساعداتها لأوكرانيا إلى 394 مليون دولار

المصدر: رويترز

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كشفت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن أنها ستقدم مساعدات مالية بقيمة 520 مليار وون (394 مليون دولار) لأوكرانيا العام المقبل بزيادة ثمانية أمثال عن العام الجاري. ووفقاً لموازنة كوريا الجنوبية لعام 2024، تشمل حزمة المساعدات 130 مليار وون لإعادة الإعمار، و260 مليار وون في صورة مساعدات إنسانية، و130 مليار وون أخرى عبر المنظمات الدولية.

وقال الرئيس يون سوك يول في يوليو الماضي، إن بلاده ستقدم كمية كبيرة من الإمدادات العسكرية هذا العام لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وأعلن يون، اليوم الثلاثاء، أيضاً عن زيادة المساعدة التنموية الرسمية التي تقدمها كوريا الجنوبية للمناطق الاستراتيجية، التي تشمل منطقة آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا، من 1.4 تريليون وون إلى تريليوني وون (1.51 مليار دولار).

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، في إعلان الموازنة إن زيادة المساعدات الخارجية جزء من الجهود المبذولة لمساعدة الشركات الكورية الجنوبية على التوسع في الخارج وتأمين المصالح الوطنية، مثل سلاسل الإمداد، وتحمل المسؤولية كعضو رئيسي في المجتمع الدولي.

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