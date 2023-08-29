مناورة مشتركة بين واشنطن وسول وطوكيو جنوب شبه الجزيرة الكورية

المصدر: د ب أ

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قال مسؤولون إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أجرت مناورة دفاع صاروخي ثلاثية في المياه الدولية جنوب شبه الجزيرة الكورية اليوم الثلاثاء ردا على إطلاق كوريا الشمالية المزعوم لصاروخ فضائي الأسبوع الماضي.

وجرت المناورات جنوب جزيرة جيجو جنوبي البلاد بعد أن فشلت محاولة بيونج يانج إطلاق صاروخها تشوليما-1، الذي يحمل ما زعمت أنه قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، يوم الخميس الماضي، وهو ثاني فشل لها هذا العام، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية إن التدريبات جرت ردا على التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة لكوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الأسبوع الماضي، والذي وصفته بأنه انتهاك "واضح" لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على البلاد أي عمليات إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

كما اختبرت المناورات أنظمة تبادل المعلومات الخاصة بهم كجزء من الجهود المبذولة لتشغيل نظام لتبادل بيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية في الوقت الفعلي بين الدول الثلاث بحلول نهاية هذا العام كما أكد قادتها في قمة عقدت في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت آخر مرة أجرت فيها الدول الثلاث مثل هذه المناورات للدفاع الصاروخي في يوليو الماضي.

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