الحكومة الألمانية تجتمع في قصر ميسبرج بعد مرور عامين على ولاية شولتس

المصدر: د ب أ

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تجتمع أحزاب الائتلاف الثلاثي الألماني الحاكم لإجراء مناقشات مغلقة في قصر ميسبرج في شرقي ألمانيا اليوم الثلاثاء بعد عامين من ولاية حكومة المستشار أولاف شولتس التي تستمر أربع سنوات.

وسيستخدم مجلس الوزراء الاجتماع الذي يستمر يومين بعيدا عن أعين الجمهور للتحضير للنصف الثاني من ولايته الحالية.

ونجا الائتلاف، الذي يرأسه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس ويشاركه حزب الخضر والليبراليين المؤيدين لقطاع الأعمال في الحزب الديمقراطي الحر، من العديد من الصراعات في الأشهر الأخيرة حول قضايا مثل بناء الطرق، والتخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي، وحظر أنظمة التدفئة باستخدام الوقود الأحفوري وتمويل المشاريع الاجتماعية.

وبلغ الدعم للائتلاف إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في استطلاعات الرأي. ووفقا لاستطلاع حديث أجراه معهد استطلاعات الرأي "يو جوف"، فإن 72% من الألمان غير راضين عن عمل الحكومة في النصف الأول من فترة الانتخابات، وهناك 68% لا يثقون بها لحل مشاكل البلاد الملحة. ويعتقد 18% فقط أنه سيتم إعادة انتخاب المستشار شولتس وائتلافه في عام 2025.

وسينصب تركيز المناقشات على التعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب الحالي.

وتريد الحكومة يوم الأربعاء تمرير قانون لمزيد من النمو الاقتصادي صاغه وزير المالية كريستيان ليندنر.

يشار إلى أن مناقشات مجلس الوزراء في ميسبرج هي محادثات مغلقة، دون حضور أي صحفيين حتى المؤتمر الصحفي الختامي. ويستخدم القصر أيضا كمقر ضيافة حكومي.

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