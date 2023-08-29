ترامب يستأنف على قرار تحديد موعد محاكمته

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال دونالد ترامب الاثنين إنه سيستأنف قرار تحديد مارس 2024 موعدا لبدء محاكمته في تهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها، إلا أن خبراء في القانون قالوا إن هذا التحرك غير ممكن قبل صدور حكم في القضية.

وكتب ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال) التي يمتلكها "سأستأنف". ولم يذكر كيف ومتى سيتم الاستئناف.

وقال خبراء في القانون إن قرار تحديد موعد المحاكمة ليس من الأسس المشروعة للاستئناف قبل التوصل إلى حكم.

والمحاكمة المزمعة في واشنطن واحدة من أربع محاكمات جنائية يواجهها الرئيس السابق في وقت ينظم فيه حملة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز