اليابان: نتلقى اتصالات مزعجة من الصين تتعلق بتصريف مياه من فوكوشيما

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني اليوم الاثنين إن بلاده تأسف للغاية لتلقيها الكثير من المكالمات الهاتفية التي تتضمن مضايقات من الصين فيما يتعلق بعملية تصريف مياه مشعة معالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط الهادي.

وأضاف ماتسونو في مؤتمر صحفي اعتيادي "تتلقى اليابان مكالمات هاتفية كثيرة تنطوي على مضايقات يُعتقد أنها قادمة من الصين... هذه التطورات مؤسفة للغاية ونحن نشعر بالقلق".

كانت اليابان قد بدأت يوم الخميس عملية تصريف المياه وهي خطوة رئيسية لإغلاق محطة فوكوشيما التي تعرضت لانهيار ثلاثة من مفاعلاتها بسبب موجات مد عاتية (تسونامي) في عام 2011 في أعقاب زلزال قوي.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب من رويترز للتعليق على تصريحات ماتسونو.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز