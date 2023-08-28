الجيش الأوكراني: قواتنا تتقدم جنوباً

المصدر: د ب أ

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قال الجيش الأوكراني إنه يواصل التقدم ببطء بعد اختراق خط الدفاع الروسي بالقرب من روبوتين، وهي بلدة في منطقة زابوريجيا الجنوبية.

وذكر المتحدث العسكري أولكسندر شتوبون أن الهدف التالي للتحرير هو قرية نوفوبروكوبيفكا القريبة.

وعلى الرغم من أن القوات الجوية الروسية تكثف هجماتها هناك، فسر شتوبون هذا كإشارة على أن القوات البرية الروسية لم تعد تملك الكثير لمواجهة التقدم الأوكراني.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من المزاعم الخاصة بساحة المعركة بشكل مستقل، إلا أن محللين عسكريين يتفقون على أنه تم استعادة روبوتين بعد أسابيع من القتال وأن القوات الأوكرانية تتقدم ببطء جنوباً.

وستكون استعادة السيطرة على مدن مثل توكماك والتقدم صوب ميليتيبول، بمثابة انتصارات كبيرة في الهجوم المضاد لكييف. وكانت القوات الروسية احتلت المدينتين في زابوريجيا منذ الأيام الأولى لغزو موسكو الشامل.

وتهدف أوكرانيا إلى التقدم إلى بحر أزوف وقطع خطوط إمداد الجيش الروسي عبر ما يسمى بالجسر البري الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وقال شتوبون إن أوكرانيا تصد هجمات للقوات الروسية بالقرب من بلدتي أفدييفكا ومارينكا في إقليم دونيتسك شرق البلاد.

من جهة أخرى، قالت السلطات في جنوبي وشرقي أوكرانيا إن ثلاثة أشخاص قتلوا اليوم الأحد في هجمات مدفعية روسية.

وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة خيرسون بجنوبى أوكرانيا إن امرأة (35 عاما) قتلت وأصيب رجل بالقرب من مدينة خيرسون بعد ظهر اليوم. وبعد ساعات قليلة، ذكر مكتب المدعي العام إن شخصا آخر قتل وأصيب آخر، داخل مدينة خيرسون .

وفي قرية بالقرب من مدينة خاركيف بشرقى أوكراتيا، قتلت امرأة (39 عاما) الأحد بعدما تعرض منزلها لقصف مدفعي روسي، حسبما ذكرت الإدارة العسكرية للمنطقة.

وتعرضت عدة مناطق في أوكرانيا لنيران صواريخ كروز روسية في وقت مبكر الأحد.

كما أرسلت روسيا مجددا طائرة مقاتلة فوق البحر الأسود من أجل اعتراض طائرة مسيرة أمريكية للاستطلاع، حسبما قالت وزارة الدفاع في موسكو اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إن أنظمة المراقبة رصدت هدفا يتحرك صوب المجال الجوي الروسي. ونتيجة لذلك، تم نشر طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-30 لتحديد الهدف.

وقالت موسكو إن الطائرة المسيرة "ريبر" ابتعدت خلال العملية، كما عادت الطائرة المقاتلة إلى القاعدة.



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