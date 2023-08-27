هجوم جوي روسي على كييف ومناطق أخرى

المصدر: رويترز

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قال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إن روسيا شنت هجوماً جوياً خلال الليل على كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا، وإنّ أنظمة الدفاع الجوي دمرت الصواريخ التي كانت متجهة صوب العاصمة.

وأظهرت بيانات للقوات الجوية الأوكرانية، أن تحذيرات من غارات جوية صدرت في جميع أنحاء أوكرانيا لمدة ثلاث ساعات اليوم قبل إعلان زوال الخطر في حوالي الساعة السادسة صباحاً.

وأفاد سيرهي بوبكو، مدير الإدارة العسكرية في كييف عبر تطبيق تلغرام، أنّ قوات الدفاع الجوي دمّرت أهدافاً معادية كانت تتحرك في اتجاه كييف.

وأضاف أن الهجوم شمل صواريخ كروز. ولم ترد معلومات بعد عن حجم الهجوم أو الأضرار المحتملة، أو إن كان قد أسفر عن سقوط قتلى.

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