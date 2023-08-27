رئيس زيمبابوي يفوز بفترة ولاية ثانية

المصدر: د ب أ

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فاز رئيس زيمبابوي الحالي إيمرسون منانجاجوا بفترة ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

وقالت لجنة الانتخابات في وقت متأخر من مساء السبت في العاصمة هراري إن الرئيس الحالي، 80 عاما، حصل على ما يقل قليلا عن 53% من الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت يوم الأربعاء الماضي، في حين حصل مرشح المعارضة ، نيلسون تشاميسا، على 44% من الأصوات.

ويضمن هذا الفوز ولاية ثانية مدتها خمس سنوات للرئيس منانجاجوا، الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عسكري عام 2017.

ووفقا للنتائج الأولية، حصل حزب زانو-بي إف الحاكم على أغلبية كبيرة في البرلمان.

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