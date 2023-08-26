مصرع 3 جنود أوكرانيين بتصادم طائرتين في الجو

المصدر: رويترز

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لقي 3 جنود أوكرانيين مصرعهم بحادث بتصادم طائرتين في الجو.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان اليوم، أن الطيارين توفوا بعد اصطدام طائرتين للتدريب من طراز إل-39 في الجو وسط البلاد.

وكتبت على تطبيق «تيليغرام»: «نقدّم تعازينا لأسر الضحايا»، واصفةً الحادث بأنه «خسارة مؤلمة لا يمكن تعويضها لنا جميعاً».

ووقع الحادث، الذي ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها فتحت تحقيقاً في ملابساته، أمس، فوق منطقة جيتومير غربي العاصمة كييف.

ويمثل فقدان الطيارين الثلاثة ضربة لأوكرانيا التي توشك على بذل جهود ضخمة لتدريب طواقمها الجوية بسرعة على استخدام الطائرات المقاتلة من طراز إف-16، إذ تعهدت الدول الغربية بإرسال ما يصل إلى 61 طائرة إلى كييف.

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