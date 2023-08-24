لافروف: غزو "إيكواس" للنيجر سيدمر العديد من الدول

المصدر: د ب أ

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حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، من تداعيات تدخل التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا"إيكواس" العسكري في النيجر.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي في ختام أعمال قمة تجمع"بريكس" بجنوب أفريقيا اليوم: إن غزو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لهذه الدولة سيكون مدمراً لآلاف الأشخاص.

وأضاف: "لا أعتقد أن الغزو سيفيد أحداً. وبالفعل يتم إنشاء قوة من الجزء الآخر للتجمع الاقتصادي لدول غرب فريقيا لمواجهة الغزو. لا أتمنى حقا للأفارقة هذا النوع من السيناريو، سيكون مدمراً ومدمراً لعدد كبير من الدول ولآلاف البشر".

وحذر الوزير الروسي من تكرار الأزمة الليبية "التي أوقدها الغرب وحلف شمال الأطلسي(ناتو) من خلال دعم الإرهابيين وتحريضهم ضد الرئيس الليبي حينها معمر القذافي" على حد تعبيره، مشيراً إلى أن انهيار الدولة في ليبيا حفز الهجرة غير الشرعية وخلق أزمة إنسانية.

ودعا لافروف إلى دراسة الأسباب الحقيقية، التي تقف وراء الانقلابات في إفريقيا مثل ما حدث في النيجر، لافتاً إلى أن الغرب يستهلك موارد أفريقيا خلافا لروسيا والاتحاد السوفيتي السابق التي تصرفت بشكل مختلف، في قطاعات الصناعة والتعليم والطب في القارة السمراء.

وفي نهاية يوليو الماضي، شهدت النيجر انقلاباً، حيث تمت الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، وتم تبرير الخطوة بالإخفاقات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لبازوم.

في 18 أغسطس، أعلن مفوض السلام والأمن التابع لـ "إيكواس" عبد الفتاح موسى، عقب اجتماع رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة، عن موعد محدد لبدء التدخل العسكري في النيجر، دون أن يتم الإعلان عنه رسميا بعد.

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