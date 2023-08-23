مسؤولون روس يؤكدون مقتل قائد مجموعة فاغنر

المصدر: د ب أ

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قالت هيئة الطيران المدني الروسية لوكالات أنباء رسمية مساء اليوم الأربعاء إن يفجيني بريجوجين، قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، كان ضمن 10 أشخاص لقوا حتفهم في تحطم طائرة خاصة بالقرب من موسكو.

وتحطمت الطائرة طراز "إمبراير" بالقرب من منطقة كوجنكينو في مقاطعة تفير على بعد أكثر من 200 كيلومتر شمال غرب موسكو.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي قولها إنه "تم فتح تحقيق في حادث تحطم الطائرة /إمبراير في مقاطعة تفير".

وأوضحت الوكالة أنه "وفقا لقائمة ركاب الطائرة، كان الاسم الأول والأخير ليفجيني بريجوجين موجودا بها".

وكان من المفترض أن تتوجه طائرة رجال الأعمال ذات المحركين من موسكو إلى مدينة سانت بطرسبرج، حيث شركات بريجوجين.

وقاد بريجوجين (62 عاما) تمردا مسلحا لفترة وجيزة في يونيو، وشكل أخطر تحد على الإطلاق لسيطرة الرئيس فلاديمير بوتين على مقاليد الأمور في روسيا، والمستمرة منذ عقدين من الزمن.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية أن حاكم منطقة تفير، إيجور رودينيا، سيطر على الوضع بعد تحطم الطائرة.

وأوضحت حكومة المنطقة، أن ضباط إنفاذ القانون ووزارة حالات الطوارئ متواجدون في مكان الحادث، ويقومون بتحديد تفاصيله، وأيضًا عدد الوفيات.

وأوضح مسؤولون أن الطائرة كانت تقل سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.



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