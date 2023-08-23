العثور على 8 جثث بموقع سقوط طائرة روسيا المنكوبة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت أجهزة الطوارئ الروسية العثور على 8 جثث في موقع سقوط الطائرة الخاصة المنكوبة، حسبما أفادت وكالة الإعلام الروسية.

وكانت وسائل إعلام روسية أفادت بأن طائرة ركاب خاصة تحطّمت، اليوم، أثناء رحلة داخلية، ما أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص، بينهم زعيم مجموعة «فاغنر» المسلّحة، يفغيني بريغوجين.

والطائرة المنكوبة هي من طراز «إمبراير ليغاسي»، وتحطمت قرب قرية كوجينكينو، في منطقة تفير، شمال غرب موسكو، وكانت تقود عمليات بحث.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز