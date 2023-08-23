تركيا تغلق مضيق الدردنيل لتوفير مياه مكافحة حرائق الغابات

المصدر: د ب أ

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تعذر انتقال مئات السفن بين البحر الأسود وبحر إيجة بعدما أغلقت تركيا مضيق الدردنيل لتوفير الماء لاستخدامها في مكافحة حرائق غابات في مناطق قريبة.

وتم إغلاق المضيق الواقع على طول محافظة "جناق قلعة"، أمام حركة الشحن أمس الثلاثاء. ويقع الدردنيل على بعد حوالي 320 كيلومترا جنوب غرب اسطنبول، أكبر مدن تركيا.

وقال مصطفى جان، رئيس شركة "ترانسبوسفور" للنقل البحري، ومقرها إسطنبول، إن نحو 300 سفينة تنتظر عبور مضيقي الدردنيل والبوسفور حتى بعد ظهر اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال جان في تصريح هاتفي إن تعطل المرور من شأنه أن يؤثر على أسعار الشحن إذا لم يتم إخماد الحرائق في محافظة "جناق قلعة" التركية خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت هيئة سلامة السواحل إن الدردنيل سيظل مغلقاً حتى غد الخميس، على الأقل، للسماح لطائرات إطفاء الحرائق بالعمل.

وتم تعليق حركة الملاحة من الشمال إلى الجنوب أيضاً في مضيق البوسفور، بعدما حدث عطل ميكانيكي في ناقلة نفط، تحمل اسم "جوانين"، قادمة من روسيا إلى الصين قرب مدخل الممر الملاحي.

وتحاول فرق الإطفاء التركية إخماد حريق الغابات الضخمة الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي.

وقال وزير الزراعة والغابات، إبراهيم يومقلي في تصريحات متلفزة في وقت سابق إن الرياح القوية تجعل من الصعب إخماد الحريق.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق إجلاء أكثر من 1250 شخصاً حتى الآن ونقل 82 آخرين إلى المستشفيات. وتشارك ثماني طائرات و26 مروحية في جهود إطفاء الحريق مع أكثر من 2650 شخصاً على الأرض.

وتشهد تركيا موجة حارة خلال فصل الصيف، مما أدى إلى نشوب حرائق هائلة بمختلف أنحاء البلاد.

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