مضيق الدردنيل بتركيا.. حريق ضخم يعطل الملاحة

المصدر: رويترز

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قالت وزارة النقل التركية ووكالة تريبيكا للشحن اليوم الثلاثاء إن حركة الملاحة البحرية من بحر إيجه إلى بحر مرمرة توقفت بسبب حريق غابات في منطقة جناق قلعة شمال غرب البلاد.

وقالت تريبيكا "توقفت حركة الملاحة في الدردنيل في كلا الاتجاهين اليوم الثلاثاء الساعة 18:45 (1545 بتوقيت جرينتش) بسبب الاستعانة بالطائرات للمساعدة في احتواء حريق الغابات في المنطقة بنقل الماء بشكل آمن من البحر".

ويمثل مضيق الدردنيل طريق شحن محوريا للسفن المبحرة بين أوروبا وآسيا، وهو ممر ضيق له أهمية تاريخية ويربط بحر إيجه بالبحر الأسود.

وقالت وكالة تريبيكا إن 15 سفينة متجهة شمالا و19 متجهة جنوبا توقفت على جانبي الممر المائي. وقالت إن إحدى السفن المتجهة شمالا وخمسا من المتجهة جنوبا كبيرة الحجم ويبلغ طولها أكثر من 200 متر.

وتنتظر السفن الأكبر حتى صباح غد الأربعاء حتى تبحر في المضيق في وضح النهار. وقالت الوكالة إنه كان من المقرر في البداية مرور السفن الصغيرة اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة النقل التركية في بيان "تستعد زوارق القطر للتدخل إن امتد الحريق إلى الواجهة البحرية، ما يوفر دعما إضافيا لعمليات إخماد الحريق الجارية".

وقال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يومقلي إن حريق الغابات أدى إلى إخلاء ست قرى.



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