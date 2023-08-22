قمة "بريكس" تنطلق اليوم في جنوب أفريقيا مع التركيز على التوسع

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يجتمع تحالف "بريكس" الذي يضم خمسة اقتصادات ناشئة في جنوب أفريقيا ابتداء من اليوم الثلاثاء في قمة من المتوقع أن تركز على توسع المجموعة.

ويضم التحالف حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويهدف إلى أن يصبح "بريكس بلس" وأن يستوعب العديد من الأعضاء الجدد.

ولا يزال يتعين على الدول الأعضاء الاتفاق على معايير القبول. كما لا يزال من غير الواضح متى سيتم إدراج دول إضافية. ويستمر الاجتماع حتى يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يحضر القمة شخصيا الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ويمثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية سيرجي لافروف، فيما من المقرر أن يشارك بوتين نفسه عبر رابط فيديو.

والهدف من توسيع المجموعة هو "البحث عن بدائل" لتوازن القوى العالمي الحالي، وفقا لوزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور.

وتقول دول بريكس إنها تمثل معا 42% من سكان العالم و 30% من مساحة اليابسة العالمية و 24% من الناتج الاقتصادي العالمي.

وأكدت أكثر من 30 دولة أخرى مشاركتها في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام. وبالإضافة إلى ذلك، دُعي 67 سياسيا رفيع المستوى من أفريقيا والجنوب العالمي، وكذلك 20 ممثلا عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا وغيرها.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز