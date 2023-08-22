طوكيو: كوريا الشمالية تعتزم إطلاق قمر اصطناعي الشهر الجاري

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء إنها تلقت إخطارا بأن كوريا الشمالية تعتزم إطلاق "قمر اصطناعي" في الفترة بين يوم الخميس المقبل و يوم 31 أغسطس.

ويُعتقد أن الخطة هي إعادة محاولة فاشلة لإطلاق ما قالت كوريا الشمالية في مايو إنه قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وأصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليمات للوكالات الحكومية ذات الصلة بتحليل الخطة قدر الإمكان والتنسيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لحث بيونج يانج على عدم تنفيذ عملية الإطلاق، بحسب الوكالة.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز