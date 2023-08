شاهد.. رئيس مجموعة فاغنر يلمح لوجوده بأفريقيا

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوغن أول كلمة مصورة له منذ قيادته تمردا لم يدم طويلا في أواخر يونيو حيث ظهر في مقطع، ربما صوّر في أفريقيا، على قنوات تابعة له على تيليغرام الاثنين.

ظهر بريغوغن واقفا في منطقة صحراوية مرتديا زيا مموها وبيده بندقية. وشوهد على مسافة بعيدة المزيد من الرجال المسلحين وشاحنة صغيرة.

ولم تتمكن رويترز من تحديد موقع تصوير المقطع أو التحقق من تاريخه، لكن تعليقات بريغوغن وبعض المنشورات في القنوات الموالية لفاغنر أشارت إلى أنه صُوّر في أفريقيا.

ويقول بريغوغن في التسجيل المصور "درجة الحرارة أكثر من 50 والأمور تسير بالشكل الذي نرغب فيه.‭‭ ‬‬مجموعة فاغنر تجعل روسيا أعظم في جميع القارات و(تجعل) أفريقيا أكثر حرية. (نعمل على تحقيق)العدالة والسعادة للشعوب الأفريقية، نحن نجعل الحياة كابوسا لتنظيمي داعش والقاعدة وغيرهما من قطاع الطرق".

وقال إن فاغنر تجند الناس وستنجز "المهام المحددة". والمقطع المصور مصحوب برقم هاتف للراغبين في الانضمام للمجموعة.

وساد الغموض مستقبل فاغنر وبريغوغن منذ أن قاد تمردا قصير الأمد على مؤسسة الدفاع الروسية في أواخر يونيو، وقال الكرملين إنه وبعض مقاتليه الذين قاتلوا في بعض أعنف المعارك بحرب أوكرانيا سيغادرون إلى روسيا البيضاء.

وفي تعليقات نُشرت في أواخر يوليو تموز، قال بريغوغن أيضا إن فاغنر مستعدة لزيادة وجودها في أفريقيا.

